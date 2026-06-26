Έγκλημα στα Χανιά: Η ώρα της απολογίας για τον 43χρονο που δολοφόνησε τη Σταυρούλα

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στα Χανιά, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία, ωστόσο στη σημερινή απολογία του αναμένεται να επιχειρήσει να περιγράψει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, αλλά και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην πράξη, αναφέρει το ekriti.gr.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται οι χρονικές και πραγματικές συνθήκες του συμβάντος, καθώς και τυχόν προγενέστερα στοιχεία που σχετίζονται με τη σχέση δράστη και θύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνολική ανακριτική διαδικασία, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις, ψηφιακά δεδομένα και λοιπά ευρήματα.

Πηγή: skai.gr

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