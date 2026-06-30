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Βύθιση ιστιοφόρου δυτικά της Κεφαλονιάς – Σώοι οι 2 επιβαίνοντες

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος, επιβιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο - Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος

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Σκάφος Λιμενικού

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου πέντε ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος, επιβιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου.

Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος που έσπευσε στην περιοχή και μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Στην επιχείρηση παροχής βοήθειας συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ένα ιδιωτικό και ένα παραπλέον σκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Τα αίτια της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ιστιοφόρο Κεφαλονιά διάσωση επιβάτες
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