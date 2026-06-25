Ηράκλειο: Πέντε συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς στη διάρκεια εκδήλωσης

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών, τεσσάρων ανδρών και μίας γυναίκας ηλικίας από 25 έως 60 ετών, προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Β' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και, κατά περίπτωση, για άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Ηρακλείου, σημειώθηκε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών. Από την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της εκδήλωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, ενώ συνελήφθη ένας 25χρονος ως υπαίτιος των πυροβολισμών.

Οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν σε κατοικία και αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και λοιπού οπλισμού. Ειδικότερα κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, εννέα κυνηγετικά όπλα, αυτοσχέδιος σιγαστήρας, αυτοσχέδιο πιστόλι-στυλό, 278 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, τρεις κάλυκες σε μπρελόκ, κοντάκι καραμπίνας, δοχείο με σφαιρίδια αεροβόλου, μία βολίδα, έξι μαχαίρια, μεταλλικό ξίφος με τη θήκη του, λαστιχένια ράβδος (γκλοπ) και τρεις φυσιγγιοθήκες.

Για τα κατασχεθέντα όπλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκλησης και αφαίρεσης των σχετικών αδειών κατοχής. Την προανάκριση διενεργεί το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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