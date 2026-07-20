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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 11:43
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Φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11 το πρωί, και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που κατάφεραν και οριοθέτησαν τις φλόγες σε 20 λεπτά.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της .4ης  ΕΜΟΔΕ και  9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας 

Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς τη Δευτέρα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βοιωτία Πυρκαγιά Φωτιά πυροσβεστικό σώμα
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