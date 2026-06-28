Χτύπημα σε διεθνή εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού κατάφερε το «ελληνικό FBI». Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το απόγευμα του Σαββάτου (27 Ιουνίου 2026), μια 32χρονη αλλοδαπή, η οποία φέρεται να είναι μέλος της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, έπειτα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ, εντόπισαν την 32χρονη, η οποία είχε αφιχθεί αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η κατηγορούμενη «πιάστηκε» να έχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 590 γραμμαρίων, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός των αποσκευών της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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