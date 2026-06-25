Κτηματολόγιο: Ψηφιοποιούνται 612 εκατ. σελίδες από υποθηκοφυλακεία

Στη σημασία της ψηφιοποίησης 612 εκατομμυρίων σελίδων, που περιλαμβάνουν αρχεία αιώνων των πρώην Υποθηκοφυλακείων, όπως συμβόλαια και υποθήκες, αναφέρθηκε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου.
Όπως τόνισε, η νομική ιστορία της ιδιοκτησίας αυτής της χώρας, που ήταν στοιβαγμένη σε εκατοντάδες διάσπαρτα γραφεία, ευάλωτη στη φθορά και την απώλεια, σήμερα γίνεται προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη ψηφιακή πληροφορία.
Η κυρία Μαρκέλλου επισήμανε ότι η έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία απαιτούσε να πηγαίνει κάποιος επιτόπου, ενώ με το archive.ktimatologio.gr μπορεί να κάνει τη δουλειά του όποτε θέλει, από το γραφείο του.
Η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου κατέληξε πως η πραγματική επιτυχία της ψηφιοποίησης δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η διαφάνεια.
Όπως είπε: «Όταν τα πάντα είναι καταγεγραμμένα και ορατά, κλείνει ο κύκλος για τη μικρή και μεσαία διαφθορά που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες τον κόσμο στις μεταβιβάσεις».
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