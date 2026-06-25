Υπόθεση Λυγγερίδη: Νέα έκκληση της μητέρας του για μεταφορά της δίκης στο εφετείο

Εκκληση για ακόμη μία φορά να μεταφερθεί η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη από τις φυλακές του Κορυδαλλού, σε αίθουσα του Εφετείου, απευθύνουν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

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Στο πλευρό τους, για πρώτη φορά σήμερα βρέθηκαν πολίτες για να τους συμπαρασταθούν.

«Εχουμε έρθει για συμπαράσταση στο ζεύγος Λυγγερίδη, δεν τους γνωρίζουμε τους ανθρώπους, αλλά έχουμε συγκινηθεί από την όλη ιστορία», αναφέρει η Μαρία Μίχα.

Με μία αγκαλιά κι ένα φιλί η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη ζεστασιά που δέχεται από στους ανθρώπους που άκουσαν την έκκλησή της να σταθούν δίπλα της στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη.

«Αυτό μας συγκλόνισε απίστευτα. Με την αδελφή μου αποφασίσαμε να ερχόμαστε και οι τρεις κάθε φορά που μπορούμε αφήνοντας στην άκρη όποια άλλη εργασία για να στηρίξουμε αυτή την αξιόλογη οικογένεια», δήλωσε η Αλεξάνδρα Τσάλτσα.

«Ήρθαν για να βοηθήσουν να σταθούν δίπλα στο παιδί μας, δίπλα στο τραγικό γεγονός», σχολιάζει η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Ευγενία.

Για ακόμη μια φορά η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη κάνει έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού σε αίθουσα του Εφετείου.

«Ενημερώθηκα ότι χθες έγιναν εγκαίνια σε αίθουσα στο Εφετείο, χωράει πολλά πρόσωπα, οπότε η δική μας δίκη που είναι με τόσους κατηγορουμένους θα μπορούσε να χωρέσει», τονίζει.

Με αγωνία η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη περιμένει να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, για τον οποίο μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι βοήθησε να φύγουν άτομα από το γήπεδο.

Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά έχει κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο στις 2 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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