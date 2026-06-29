Επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ ομάδων ατόμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή κάποιου από τους τραυματίες σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο οδηγούνται αυτή την ώρα στο οικείο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

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