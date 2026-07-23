Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Άνω Σύρο μια γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η σορός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

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