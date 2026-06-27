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Γαύδος: Διάσωση 35 αλλοδαπών από σκάφος της FRONTEX

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών

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Eπιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γαύδος διάσωση Μετανάστες Frontex
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