Ένας 19χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, χτες βράδυ, αστυνομικοί ακινητοποίησαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Οδηγός του οχήματος ήταν ο 19χρονος, ενώ κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν στον χώρο αποσκευών. Οι τρεις αλλοδαποί, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στερούνταν των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από τις αρχές κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.