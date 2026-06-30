Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών θεμελίωσης σε υπό ανέγερση οικοδομή στα Πετράλωνα προκαλεί η κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο οικόπεδο το μεσημέρι της Τρίτης (30/6).

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τις εργασίες εκσκαφής και αφαίρεσης υποστυλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Όπως αναφέρθηκε, το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι μηχανικοί και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο ενημέρωσαν άμεσα τους ενοίκους της γειτονικής πολυκατοικίας να εγκαταλείψουν το κτήριο. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσαν αρχικά τμήματα της υπό ανέγερση οικοδομής, τα οποία συμπαρέσυραν την παλαιά τετραώροφη πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αμέσως μετά την κατάρρευση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ, διασώστες με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για τέσσερα αγνοούμενα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια.

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ τοποθετούσαν υποστυλώματα στα σημεία των ερευνών για λόγους ασφαλείας, λόγω της αστάθειας των ερειπίων.

Σε επιφυλακή τέθηκαν επίσης τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μία κινητή μονάδα και μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, ενώ τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο ενημερώθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την υποδοχή πιθανών τραυματιών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τρεις μηχανικούς και τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων, όπου εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν εάν οι εργασίες θεμελίωσης επηρέασαν τη στατικότητα της παλαιάς πολυκατοικίας και κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Πηγή: skai.gr

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