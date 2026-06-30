Από σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος: https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός χαρακτήρισε «σταθερή προτεραιότητα» της κυβέρνησης τη φοιτητική μέριμνα και τόνισε ότι το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά «μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το πανεπιστήμιό του».

Σημείωσε, δε, ότι έως το 2030, το υπουργείο Παιδείας στοχεύει να αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. «Η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας», κατέληξε η κα Ζαχαράκη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση «επενδύει συστηματικά» στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και «στηρίζει ουσιαστικά» όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική εγκύκλιο, που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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