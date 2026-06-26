Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον οικισμό των Δικαίων Έβρου

Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον οικισμό Δικαίων του Έβρου. Το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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