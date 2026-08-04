Ρέθυμνο: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σε χαράδρα στον Κουμπέ – Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 4/8, στις αρχές του Ρεθύμνου, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Κουμπέ, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 08:30 από διερχόμενο πολίτη, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων, στον δρόμο που οδηγεί προς το Μοναστήρι του Σωτήρος Χριστού, στην περιοχή του Κουμπέ.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες ανέσυραν τη σορό και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνου έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο σε αυτό το στάδιο της έρευνας.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία αναμένεται να διαπιστωθούν τόσο η ακριβής αιτία όσο και ο χρόνος θανάτου.

Πηγή: skai.gr

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