Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που επιτέθηκε σε 41χρονο με εξάρτημα ψαρέματος

Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε 41χρονο με εξάρτημα ψαρέματος προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στον 41χρονο αλλοδαπό με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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