Φωτιά στο Ηράκλειο: Οι σοκαριστικές εικόνες καταστροφής την επόμενη μέρα

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες με τις φθορές σε μπαλκόνια και κτίρια κοντά στην αποθήκη ξυλείας που ξέσπασε η φωτιά στο Ηράκλειο την Πέμπτη 25/6.

Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, τουλάχιστον 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης σε αποθήκη ξυλείας στη Λοφούπολη Ηρακλείου.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τα μπαλκόνια των κτιρίων που βρίσκονται κοντά, ενώ λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που έπνιξαν την περιοχή, ενεργοποιήθηκε το 112, ενώ οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά σε ύφεση.

Ένα οίκημα ωστόσο δεν μπόρεσε να γλιτώσει από την πύρινη μανία και κάηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Η φωτιά, η οποία εξελισσόταν σε κατοικημένη περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των εξαιρετικά του υλικού που καιγόταν, δημιουργώντας ένα τεράστιο και ορατό από μεγάλη απόσταση σύννεφο μαύρου καπνού.

Στις 15:33 χθες στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών καπνών.

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Στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού στο σημείο

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: skai.gr

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