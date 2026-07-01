Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, νταλίκα που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα περίπου στις 19:30 ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρι. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική όπου τον απεγκλώβισε. Στο σημείο έφτασαν άμεσα και δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ αλλά και ένα ασθενοφόρο.

Οι διασώστες στον σταθεροποίησαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ευτυχώς με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

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Πηγή: Thestival.gr

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