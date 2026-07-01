Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Ξηρομέρου, όπου το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια ράφτινγκ από δύο άνδρες. Ο άνδρας που αγνοούταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε αμέσως στο πιο κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Agriniosite.gr, στο σημείο έσπευσαν 18 στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί, η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

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