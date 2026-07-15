Καθημερινή και The New York Times μαζί σε μια νέα συνδρομητική πρόταση

Μια σπουδαία συνεργασία 25 και πλέον ετών περνά σε μια νέα εποχή. Από σήμερα, οι συνδρομητές και οι συνδρομήτριες της Καθημερινής μπορούν να συνδυάζουν την έγκυρη και εις βάθος κάλυψη της ελληνικής επικαιρότητας με το κορυφαίο διεθνές δημοσιογραφικό περιεχόμενο των The New York Times, διευρύνοντας τους ορίζοντες της ενημέρωσης, της γνώσης και της ψυχαγωγίας.

Η New York Times Company, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με περισσότερους από 13 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, έχει ως αποστολή την αναζήτηση της αλήθειας και την κατανόηση του κόσμου. Μέσα από τη νέα συνδρομητική πρόταση, το αναγνωστικό κοινό της kathimerini.gr αποκτά για ένα χρόνο απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των The New York Times συμπεριλαμβανομένων των News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter και The Athletic.

Σε μια εποχή όπου η ψύχραιμη πληροφόρηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, δύο εμβληματικά μέσα ενημέρωσης που μοιράζονται τις ίδιες αξίες - την αντικειμενικότητα, το κύρος και τη συνεχή επένδυση στο ποιοτικό περιεχόμενο - ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Καθημερινής να προσφέρει στους αναγνώστες της τη «μεγάλη εικόνα» των γεγονότων μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία.

Ανακαλύψτε τη νέα συνδρομή εδώ: https://www.kathimerini.gr/syndromes/nytimes-prosfora/

Πηγή: skai.gr

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