Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/6) μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, τα οποία είναι Ρομά. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση από τα μέσα του 2025, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί και ταυτοποιηθεί 58 αξιόποινες πράξεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, ενώ παράλληλα εμπλέκονταν σε τηλεφωνικές απάτες, προσεγγίζοντας τα θύματά τους με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Η συνολική λεία που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπολογίζεται σε περίπου 455.000 ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης, τη μεθοδολογία που ακολουθούσε και τα ευρήματα της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

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