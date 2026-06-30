Θεσσαλονίκη: Πτώμα εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου

Πτώμα ατόμου εντοπίστηκε το πρωί σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.