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Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί και στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα, έσπευσαν με δύο οχήματα, συνολικά επτά πυροσβέστες

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τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στείρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης, 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί και στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα, έσπευσαν με δύο οχήματα, συνολικά επτά πυροσβέστες.

Ήδη από τις αρμόδιες αρχές, ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ηράκλειο τρακτέρ
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