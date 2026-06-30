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Πιερία: 78χρονη πνίγηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού

Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια, η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

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ΕΚΑΒ

Μια 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Κορινού» Πιερίας χθες το απόγευμα.

Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια, η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη Πιερία
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