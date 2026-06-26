Εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά σε Μύκονο και Αττική - Πάνω από €700.000 τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη 5 μελών της οργάνωσης και μιας 31χρονης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη, 705,65 γραμμάρια ροζ κοκαΐνη, 754,4 γραμμάρια MDMA, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάνναβη, 8 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), 846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 205,7 γραμμάρια κεταμίνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 φορτηγά οχήματα (van) και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Από τις πωλήσεις των ναρκωτικών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου 2026, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Οι έρευνες επικεντρώθηκε σε χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς 120 έως 200 ευρώ το γραμμάριο

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς 60 με 80 ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς 20 ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς 30 ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς 5 ευρώ το δισκίο.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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