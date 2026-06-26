Έγκλημα στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Ανθρωποκτονία με δόλο.

Συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μετά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.



Πηγή: skai.gr

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