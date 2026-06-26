Έγκλημα στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες

Της Έλενας Γαλάρη
Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
- Ανθρωποκτονία με δόλο.
- Συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
- Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Μετά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.
Πηγή: skai.gr
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