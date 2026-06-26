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Έγκλημα στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες

Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο αναφέρει ο εισαγγελέας - Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες 

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Καλλιθέα

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για: 

  • Ανθρωποκτονία με δόλο. 
  • Συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.  
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
  • Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μετά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καλλιθέα έγκλημα Δολοφονία
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