Σε αποχή από τις αδειοδοτήσεις περιφερειακών παρόχων προχωρούν οι Ειδικοί Επιστήμονες του ΕΣΡ

Σε καθολική αποχή από κάθε συμμετοχή σε πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας προχωρά το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αντιδρώντας στη ρύθμιση που προβλέπει επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών για το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΡ, αλλά, όπως υποστηρίζει, εξαιρεί στην πράξη τους Ειδικούς Επιστήμονες μέσω συμψηφισμού του επιδόματος με την προσωπική διαφορά.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για θεσμική απρέπεια και μισθολογική εξομοίωση του επιστημονικού τους έργου με τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα, ζητώντας την άμεση υλοποίηση των υποσχέσεων που, όπως αναφέρουν, τους έχουν δοθεί από αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς για ουσιαστική μισθολογική ενίσχυση, καθώς και την άρση της εις βάρος τους θεσμικής απρέπειας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Με τη χθεσινή ψήφιση του άρθρου 53 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις…» συντελέστηκε μία ακόμα θεσμική απρέπεια σε βάρος των προσληφθέντων πριν τη θέση σε ισχύ του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου (ν. 4354/2015) Ειδικών Επιστημόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό χορηγήθηκε στο σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης «επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» ύψους 300 ευρώ. Εξαιρέθηκαν ωστόσο εν τοις πράγμασι από την καταβολή του ως άνω επιδόματος οι Ειδικοί Επιστήμονες του ΕΣΡ, για τους οποίους το ανωτέρω ποσό συμψηφίστηκε με την «προσωπική διαφορά» που λαμβάνουν βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Αυτή όμως η προσωπική διαφορά αντανακλά το γεγονός ότι οι Ειδικοί Επιστήμονες του ΕΣΡ αμείβονταν πριν την εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου με αυξημένες αποδοχές συγκριτικά με τους Διοικητικούς Υπαλλήλους της Αρχής, ακριβώς λόγω της φύσης και των ειδικών απαιτήσεων των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σε σχέση με το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό. Μέρος αυτής της, εύλογης, μισθολογικής διαφοροποίησης διατηρήθηκε με την πρόβλεψη της «προσωπικής διαφοράς» μετά την εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου.

Με την ψηφισθείσα ωστόσο ρύθμιση, εξισώνονται στην ουσία οι πραγματικές αποδοχές προσώπων που βρίσκονται σε καταφανώς διαφορετική υπηρεσιακή και νομική κατάσταση (Ειδικοί Επιστήμονες και Διοικητικοί Υπάλληλοι), κατά προφανή παραβίαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικής ισότητας.

Εφόσον η εκπεφρασμένη πλέον θέση της Πολιτείας είναι η μισθολογική και θεσμική εξομοίωση του επιστημονικού μας έργου με τα συνήθη διοικητικά καθήκοντα, αποφασίζουμε, ως πρώτο άμεσο βήμα, την καθολική αποχή μας από κάθε συμμετοχή σε πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας βάσει του ν. 5308/2026 (ενδεικτικώς, πράξεις που απαιτούνται κατά νόμον για την έκδοση προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων, σύνταξη προκήρυξης, έλεγχος φακέλων υποψηφίων και υποβολή εισηγήσεων).

Διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση των ρητών υποσχέσεων που μας έχουν επανειλημμένως δοθεί από αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς για ουσιαστική μισθολογική μας ενίσχυση και την άρση της εις βάρος μας θεσμικής απρέπειας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.