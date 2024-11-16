Δεν γίνεται η υποβολή αίτηση μετεγγραφής εάν απαιτείται έλεγχος εισοδήματος

Την αδυναμία υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος εισοδήματος, μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων/ μετεγγραφών βρίσκεται σε λειτουργία.
Ωστόσο, εξ αιτίας δυσκολιών σε διαδικασία αναβάθμισης των συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος εισοδήματος.
Η αναβάθμιση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επηρεάζει το σύνολο των Ψηφιακών Συστημάτων του δημοσίου τομέα και υπήρχε πρόβλεψη να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15:00 σήμερα, Σάββατο 16/11.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, με την αποκατάσταση πλήρους λειτουργίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
