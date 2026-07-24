Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία, όμως, σε εβδομαδιαία βάση θα καταγράψουν πτώση με φόντο το άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω της αυξανόμενης έντασης στη Μ. Ανατολή και τις νέες απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών και στην ΕΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.479,62 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,96%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,12 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,66%), της Elvalhalcor (+2,35%), της CrediaBank (+2,09%), της Optima Bank (+1,80%) και της Εθνικής (+1,71%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,03%) και Metlen (-0,14%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 11 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δρομέας (+6,48%) και Laviphram (+3,82%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Σπύρου (-7,69%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-1,27%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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