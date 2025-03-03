Χρέη σε Δήμους: Τέλος χρόνου για ρύθμιση 60 δόσεων 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγες μέρες προθεσμία έχουν ακόμη στη διάθεσή τους, εκείνοι που έχουν χρέη προς τους Δήμους και επιθυμούν να τα εξοφλήσουν σε έως 60 δόσεις με ταυτόχρονο «κούρεμα» των προσαυξήσεων μέχρι και 95%.

Λογαριασμοί νερού, πρόστιμα, δημοτικά τέλη και άλλα χρέη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ρυθμίζονται με μία σχετική αίτηση που όμως πρέπει να γίνει μέχρι και τις 14 Μαρτίου.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, «παγώνουν» και τυχόν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος των οφειλετών.



Συγκεκριμένα, βάσει σχετικού νόμου δίνεται η δυνατότητα σε ευάλωτους και μη ευάλωτους πολίτες να ρυθμίζουν σε δόσεις κάθε είδους χρέη προς τους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμους, Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα).

Εξόφληση σε 60 δόσεις και «κούρεμα» προσαυξήσεων

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα για φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη και έχουν εκδώσει τη σχετική βεβαίωση (μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr), να ρυθμίσουν κάθε είδους οφειλές τους προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί έως τη 31.10.2024, αλλά και να απαλλαχθούν από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό «κουρέματος» των προσαυξήσεων, στην περίπτωση ρύθμισης των οφειλών, διαμορφώνεται ως εξής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως έξι (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%),

(γ) αν εξοφληθούν σε επτά (7) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), και

(δ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως εξήντα (60) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης σε έως εξήντα (60) δόσεις κάθε είδους οφειλών προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, από φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και από νομικά πρόσωπα, εφόσον οι οφειλές αυτές έχουν βεβαιωθεί έως την 31.10.2024, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως την 14.3.2025.

Πότε αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης

Με την εν λόγω ρύθμιση επιδιώκεται, αφενός, η διευκόλυνση των οφειλετών, μέσω της εισαγωγής της δυνατότητας ρύθμισης των χρεών τους και, αφετέρου, η βελτίωση της εισπραξιμότητας των οφειλών και, ακολούθως, της οικονομικής κατάστασης των δήμων και περιφερειών.

Η ρύθμιση, εκτός από τη δυνατότητα καταβολής των τελών σε δόσεις, περιλαμβάνει και κατά ποσοστό απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Επιπλέον, όταν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την οφειλή που ρυθμίζεται, προβλέπεται η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον η ρύθμιση εξυπηρετείται.

