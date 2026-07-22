Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: «Δεύτερη ευκαιρία» για δωρεάν φιλοξενία παιδιών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν έως αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 23:55, όσοι γονείς θεωρούν πως έπρεπε να «κερδίσουν» θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής https://kidcare.dypa.gov.gr/ και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με συνημμένα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους. Με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΒΝΣ ΟΑΕΔ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed.

Ποια βρέφη και νήπια φιλοξενούνται

Στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, ενώ παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό), η οποία και παρασκευάζεται εντός των Βρεφονηπιακών.

Οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι 06:45 έως και 16:00 και αφορά βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνονται ως εξής:

α) για τα βρεφικά τμήματα από 6 μηνών έως 18 μηνών, ημερομηνία γέννησης από 01-03-2025 έως 28-02-2026

β) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών, ημερομηνία γέννησης από 01-03-2024 έως 02-02- 2025

γ) για τα νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά από 1-01-2023 μέχρι και 28-02- 2024.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ λειτουργούν στις παρακάτω περιοχές:

Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι, Ίλιον και Χαϊδάρι.

Περιφέρεια: Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα.

Ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών – νηπίων, που είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών

δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).



Πηγή: skai.gr

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