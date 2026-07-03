Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις 72 δόσεις

Έως την τελευταία μέρα του έτους έχουν στη διάθεση τους όσοι οφειλέτες θέλουν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό ορίζει η εγκύκλιος του e-EΦΚΑ που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Για οφειλές έως 31/12/2023

Να μην ήταν ρυθμισμένες την 21η Απριλίου 2026

Να μην έχουν μπει σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις 72 δόσεις

Για οφειλές μετά την 1/1/2024

Θα πρέπει να είναι ρυθμισμένες

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ (Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών). Εξαιρούνται οι οφειλές προς ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο).

Όροι Ρύθμισης

Ο οφειλέτης επιλέγει τον αριθμό των δόσεων – έως 72 – με τον μόνο περιορισμό ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Γίνεται κατανοητό ότι όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο περισσότεροι και οι τόκοι. Και το επιτόκιο είναι τσουχτερό, πιο υψηλό αρκετά σε σχέση με αυτό για χρέη προς την εφορία, καθώς υπολογίζεται πάνω στο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ + 5 ποσοστιαίες μονάδες. Με τα τωρινά δεδομένα δηλαδή 7,4%.

Η καθυστερημένη καταβολή μιας δόσης συνεπάγεται μηνιαία επιβάρυνση 15%.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης.

Πρόωρη εξόφληση

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης οφειλής, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή

Ευεργετήματα υπαγωγής

Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Αναστολή τυχόν ποινικών διώξεων

Αναστολή εκτέλεσης τυχόν ποινών που έχουν επιβληθεί

Αναστολή τυχόν μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις)

Αναστολή χρόνου παραγραφής ρυθμιζόμενων οφειλών

Απώλεια ρύθμισης

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση στην περίπτωση που:

Δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις

Καθυστερεί τις 2 τελευταίες δόσεις της ρύθμισης για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών

Δημιουργεί νέες οφειλές τις οποίες δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει

Ακόμη και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων της οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν τη δυνατότητα:

Να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Πηγή: skai.gr

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