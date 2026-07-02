Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες, από 107,7 μονάδες τον Μάιο, σημειώνει το ΙΟΒΕ σε έρευνα οικονομικής συγκυρίας για τον προηγούμενο μήνα.

Όπως επισημαίνεται, η βελτίωση αυτή προέρχεται από ενίσχυση των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και στις Υπηρεσίες, με τους υπόλοιπους τομείς, Βιομηχανία και Κατασκευές να κινούνται ήπια πτωτικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη διατηρείται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Στις Κατασκευές, διακόπτεται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, κυρίως λόγω των Ιδιωτικών κατασκευών, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει σημαντική ενίσχυση, λόγω των ήπια αισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές πωλήσεις.

Στις Υπηρεσίες καταγράφεται έντονη βελτίωση, λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων όλων των επιμέρους παραγόντων που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη.

Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες καταγράφουν σημαντική εξασθένιση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, διατυπώνουν ήπια πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, αλλά υποχωρεί έντονα η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, με αποτέλεσμα συνολικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη να παραμένει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει η κύρια πηγή αβεβαιότητας για τη ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω του πληθωρισμού, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Η εκεχειρία και προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε σημαντική άμβλυνση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας. Η εύρυθμη επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο κρίκο ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και στον πληθωρισμό. Η άνοδος του κόστους παραγωγής τους προηγούμενους μήνες, οδήγησε σε αυξήσεις τιμών με επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στον τουρισμό, ενώ βρισκόμαστε στην κεντρική περίοδο, η κάμψη εκτιμάται, προς το παρόν, μικρή. Το οικονομικό κλίμα κατά τους επόμενους μήνες θα επηρεαστεί αφενός από το αν θα υπάρξει λήξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αφετέρου από τις εγχώριες τάσεις, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

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