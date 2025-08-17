Σουβλάκι: Από έδεσμα του λαού... είδος πολυτελείας

Είναι το ελληνικο street food. Το σουβλάκι είναι το χαρακτηριστικό μας έδεσμα, το επί σειρά δεκαετιών φθηνό γαστρονομικό μας σύμβολο... Όχι πια. Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους - όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες - είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης.

Σε είδος πολυτελείας φαίνεται πως εξελίσσεται η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, καθώς η τιμή σε μερικές περιοχές της Αθήνας φτάνει μέχρι και τα 4.5 ευρώ.

Αν και η τιμή έχει πάρει την ανηφόρα, παραμένει, πάντως, πρώτο στις προτιμήσεις των επισκεπτών από το εξωτερικό, που το απολαμβάνουν μετά μανίας.

Από πλευράς τους, οι ιδιοκτήτες των σουβλατζίδιων επικαλούνται τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται; Ένας κύριος στην ηλικία μου, μού λέει ''κ. Μπαϊρακτάρη ακρίβυνε λίγο''. Λέω ότι δεν είναι από μας» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Σπύρος Μπαϊρακτάρης.

«Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο. Συν πίτες συν ψωμιά, συν πατάτες και τα υπόλοιπα θα κοντέψει το τάλιρο. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε» σημείωσε στον σταθμό μας ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Δημήτρης Εικοσιδυός.

