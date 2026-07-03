Ποιοι επαγγελματίες θα πληρώσουν φέτος μισό φόρο στο 4,5% 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με τα «χίλια» «τρέχει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ο αριθμός των εντύπων Ε1 τα οποία έχουν κατατεθεί στην Εφορία ξεπερνά πια τα 5,6 εκατ. «Τυχεροί» θα πρέπει να αισθάνονται φέτος εκείνοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί), εμποροβιοτέχνες, αλλά και «μπλοκάκια», που έκαναν έναρξη επαγγέλματος την τελευταία 3ετία, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν μισό φόρο.



Και αυτό γιατί εντάσσονται σε προνομιακό καθεστώς με φορολογικό συντελεστή που διαμορφώνεται μόλις στο… 4,5%. Η ίδια κατηγορία φορολογουμένων πληρώνει μάλιστα προκαταβολή φόρου με έκπτωση 50%, ενώ απαλλάσσονται και από τα τέλη επιτηδεύματος. Για να επωφεληθεί βεβαίως κάποιος των εν λόγω εκπτώσεων θα πρέπει να συγκεντρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι «τυχεροί» της φετινής χρονιάς

Από τους «τυχερούς», λοιπόν, της Εφορίας για την τρέχουσα χρονιά -και ενώ η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη- θεωρούνται οι νέοι επαγγελματίες που για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας τους απαλλάσσονται από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.

Θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση.

Οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες ευνοούνται και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νέων επιχειρήσεων, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, την οποία προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Αναλυτικά, η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών έχει οφέλη, από:

Την εξαίρεση για τρία χρόνια από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης που υιοθετήθηκε για τα εισοδήματα του 2023 και έπειτα.

Την πληρωμή μισής προκαταβολής φόρου, καθώς, για κάθε νεοσύστατη ατομική επιχείρηση από εμποροβιοτέχνη, είτε από ελεύθερο επαγγελματία, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται στο μισό για το έτος κατά το οποίο αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του 2025 η επιχείρηση απέκτησε για πρώτη φορά εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου, που θα βεβαιωθεί, θα μειωθεί στο μισό.

Από τη μείωση στο μισό του φορολογικού συντελεστή.

Ποιοι έχουν μειωμένο φόρο

Σχετικά με τη φορολόγηση των νέων επιχειρηματιών, η νομοθεσία προβλέπει τη φορολόγησή τους με το 50% του συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, ο οποίος είναι στο 9%.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος από το 2023 και μετά, ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις, φέτος θα φορολογηθούν για τα καθαρά κέρδη τους, με συντελεστή φόρου της τάξης του 4,5%.

Οι νέοι επιτηδευματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 017-018 της φορολογικής δήλωσης για να κερδίσουν μείωση κατά 50% στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή.

Ο συντελεστής από το 9% μειώνεται στο 4,5%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2025 μέχρι 10.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι νέοι επιτηδευματίες θεωρούνται όσοι δεν είχαν συμπληρώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τρία έτη λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση για να μειωθεί στο μισό ο φόρος θα πρέπει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα να ήταν μέχρι 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, οι επιτηδευματίες που έκαναν έναρξη που εντάσσονται στις κατηγορίες αυτές θα φορολογούνται με συντελεστή 4,5%.



Πηγή: skai.gr

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