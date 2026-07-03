Παράθυρο από Κριστίν Λαγκάρντ για πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της θητείας της, στα τέλη του 2027, προκειμένου να παρέμβει στον γαλλικό πολιτικό διάλογο ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, άφησε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ερώτηση της γαλλικής εφημερίδας Les Échos αν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης, ενδεχομένως για να συμμετάσχει στη γαλλική πολιτική συζήτηση, απάντησε: «Είναι πιθανό. Πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη συζήτηση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές».

Η Λαγκάρντ είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να βάλει φρένο στα σενάρια παραίτησης, λέγοντας ότι ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το πλοίο σε ταραγμένους καιρούς, την ώρα που ο πληθωρισμός αυξανόταν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Τότε είχε δηλώσει ότι το βασικό της σενάριο ήταν να παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της, στα τέλη Οκτωβρίου 2027.

Αν και αυτή τη φορά δεν επανέλαβε την ίδια διατύπωση, φάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις γαλλικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα.

«Θα μιλούσα με γαλλική και ευρωπαϊκή φωνή, επειδή είμαι βαθιά και τα δύο», είπε η Λαγκάρντ, αναφερόμενη στον πιθανό ρόλο της στις εκλογές.

«Θα τους έλεγα ότι η Γαλλία πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο οικονομικό μέλλον της ηπείρου μας. Και ότι χωρίς αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αυτό το ευρωπαϊκό έρεισμα, οι οικονομικές μας προοπτικές θα ήταν, τουλάχιστον, ασαφείς», ανέφερε.





Πηγή: skai.gr

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