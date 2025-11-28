Ώρα ΑΤΜ για όσους δικαιούνται επιστροφή ενοικίου - Τι θα γίνει με όσους δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ώρα…ΑΤΜ σήμερα για περίπου 1,1εκατ. νοικοκυριά που δικαιούνται την επιστροφή 1 ενοικίου. Με βάση τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών για το συνολικό κόστος του μέτρου (230 εκατ. ευρώ), κάθε νοικοκυριό αναμένεται να εισπράξει κατά μέσο όρο 209 ευρώ, ενδεικτικό του πόσο χαμηλά ενοίκια δηλώθηκαν το 2024. Τάση που διορθώθηκε αρκετά φέτος, το πόσο όμως θα φανεί στην πληρωμή του επόμενου έτους.



Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι έως 800 ευρώ/χρόνο για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία.

Δικαιούχοι είναι :

Εισοδηματικά Κριτήρια

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά Κριτήρια

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.



30.000 πάντως δικαιούχοι επιμένουν να μην δηλώνουν τον IBAN τους στο myAADE κι άρα να μην μπορούν να λάβουν την ενίσχυση. Δικαιολογία δεν έχουν αφού και με επίσημη ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ και με προσωποποιημένο μήνυμα στην μερίδα τους στο Taxisnet ενημερώθηκαν για την εκκρεμότητα που υπάρχει.

Παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μπορούν να δηλώσουν τον IBAN και τις επόμενες ημέρες καθώς η ΑΑΔΕ θα κάνει περιοδικά διασταυρώσεις ώστε να βλέπει ποιοι από τους δικαιούχους το έχουν κάνει και να τους πιστώνει έστω και μεταγενέστερα τα χρήματα.

Η ΑΑΔΕ πάντως εξετάζει στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς δημιουργήσουν μελλοντικά κάποια οφειλή, αυτή να συμψηφιστεί με την επιστροφή ενοικίου παρότι ισχύει ως γενικός κανόνας ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οποιουδήποτε είδους οφειλές

Η δήλωση του IBAN είναι μια πολύ απλή διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σε 4 κινήσεις:

Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet στο myAADE

Eπιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία»

Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ

Καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.

Σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω όπως λανθασμένη εφαρμογή κριτηρίων, ασυμφωνίας μισθωμάτων ή μη διαπίστωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, δίνεται η δυνατότητα ένστασης (μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE) με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.



Αν κάποιος πληροί τα κριτήρια και παρ’ όλα αυτά δεν λάβει χρήματα μπορεί επίσης έως το τέλος του έτους να ζητήσει επανέλεγχο για να λάβει τα χρήματα του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για όσους έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί μόνο βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως δηλώθηκαν στο Ε2.



Εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες στη φορολογική δήλωση του μισθωτή με αποτέλεσμα να υπάρχει αχρεώστητη καταβολή, τότε η ενίσχυση επιστρέφεται εντόκως και ο δικαιούχος αποκλείεται για 3 χρόνια από τη σχετική ενίσχυση.

