CrediaBank: Μεταβίβαση 333,3 εκατ. μετοχών από τη Thrivest Holding μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η CrediaBank ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε για τη μεταβίβαση από τη μέτοχό της Thrivest Holding Ltd συνολικά 333.333.333 μετοχών της τράπεζας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,7% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24%.
Η τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση.
Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14η Ιουλίου 2026. Η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.
Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing), σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. σε 300 εκατ.ευρώ.
Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό.
Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών.
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