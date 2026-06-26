Μήνυση για παράνομη προώθηση τζόγου κατά 18 influencers

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι από τους influencers που προωθούσαν τζόγο παράνομα έμεναν στο απυρόβλητο ενώ συχνά κατέβαζαν από τα social media επίμαχα προωθητικά βίντεο για να μην γίνουν αντιληπτοί στις Αρχές.

Αυτό όμως αλλάζει με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ σε όσους συνδέονται με την προβολή μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνονται στις λίστες αποκλεισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΕΕΠ σε συνεργασία με την Kapa Research, ο παράνομος τζόγος εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Περίπου 900.000 πολίτες, ή το 10,5% του πληθυσμού, συμμετείχαν το 2025 σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Ο ετήσιος κύκλος δραστηριότητας της παράνομης αγοράς εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, στερώντας από το Δημόσιο περίπου 400 εκατ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα.

Πηγή: skai.gr

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