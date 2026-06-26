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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση ⁠0,46% στις 637,27 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας, υποχωρώντας από τα υψηλά επίπεδα

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ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές των εταιριών τεχνολογίας να καταγράφουν απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση ⁠0,46% στις 637,27 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας, υποχωρώντας από τα υψηλά επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο δείκτης, ωστόσο, οδεύει προς άνοδο σε εβδομαδιαία βάση.

Οι μετοχές των εταιριών τεχνολογίας σημείωσαν στην αρχή των συναλλαγών πτώση 1,5% εν μέσω ανησυχιών για τον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές
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