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Χρηματιστήριο: Στις 2.448,31 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,14%

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών

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χρηματιστήριο

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.448,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,70%), της Κύπρου (+0,77%) και της Allwyn (+0,66%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-4,16%), της Lamda Development (-1,43%), της ΕΥΔΑΠ (-1,32%) και του ΟΤΕ (-1,06%).

Οι μετοχές της Motor Oil είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα ύψους Euro1,4 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: Euro1,35 ανά μετοχή).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 49 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CNL Capital (+4,94%) και Ξυλεμπορία(κ) (+3,77%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Motor Oil (-4,16%) και CPI (-3,05%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Γενικός Δείκτης Χρηματιστήριο Αθηνών
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