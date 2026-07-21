Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να επιβάλει το πρώτο πρόστιμο στην Google στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Επικαλούμενη δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που διατήρησαν την ανωνυμία τους, η εφημερίδα αναφέρει ότι το πρόστιμο ενδέχεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ και να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Η υπόθεση αφορά δύο βασικές έρευνες σχετικά με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την εταιρεία.

Η πρώτη έρευνα εξετάζει κατά πόσο η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα των διαδικτυακών αναζητήσεων, ενώ η δεύτερη αφορά την πρακτική της να εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να προωθούν εναλλακτικούς τρόπους λήψης των εφαρμογών τους εκτός του Google Play Store.

Το ακριβές ύψος του προστίμου αναμένεται να αποφασιστεί από το Σώμα των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν είχε κινήσει τις δύο σχετικές διαδικασίες τον Μάρτιο του 2024.

Το πρόστιμο εντάσσεται στο πλαίσιο του DMA, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επιδιώκει να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στις ψηφιακές αγορές και να προσφέρει στους χρήστες περισσότερες επιλογές.

Η νομοθεσία αυτή έχει δεχθεί έντονη κριτική από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), η οποία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν άδικα αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρέωσε τη Google να μοιράζεται δεδομένα αναζητήσεων με ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης από τον Ιανουάριο του 2027 και να ανοίξει το λειτουργικό σύστημα Android σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, επίσης στο πλαίσιο του DMA.

Η επίτροπος της ΕΕ για την τεχνολογία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε τότε ότι οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους χρήστες να έχουν «μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής» στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Από την πλευρά της Google, ο επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της εταιρείας, Κεντ Γουόκερ, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις ενδέχεται να «υπονομεύσουν κρίσιμες δικλείδες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας για εκατομμύρια Ευρωπαίους».

Σύμφωνα με τον DMA, τα πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων μπορούν να φτάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, κατέγραψε το 2025 ιστορικό ρεκόρ ετήσιων εσόδων, ύψους 402,8 δισ. δολαρίων (περίπου 353,1 δισ. ευρώ).



Πηγή: skai.gr

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