Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,08% στο κλείσιμο, με τραπεζικό ράλι

Υψηλά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους (Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC) να αναβαθμίζουν τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου 2026.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 376,116 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.592.185 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+6,18%), της Πειραιώς (+5,62%), της Alpha Bank(+4,70%), της Εθνικής (+3,48%), της ΔΕΗ (+2,69%) και της Jumbo (+2,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-9,98%), της ΕΥΔΑΠ (-1,32%), της Viohalco (-0,92%) και του ΟΛΠ (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.714.388 και 10.745.274 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 76,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 55,03 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+10,23%) και Παπουτσάνης (+8,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Aktor (-9,98%) και Λανακάμ (-6,54%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,7200 -9,98%

ALLWYN:13,2750 +1,22%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9800 αμετάβλητη

CREDIABANK:0,9570 -0,31%

METLEN:43,6200 +0,55%

OPTIMA:10,2500 +1,69%

ΤΙΤΑΝ: 49,0000 +0,20%

ALPHA BANK: 4,0730 +4,70%

AEGEAN AIRLINES: 11,9600 -0,66%

VIOHALCO: 17,2400 -0,92%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,6600 +0,41%

ΔΑΑ:10,4400 +0,48%

ΔΕΗ: 22,9000 +2,69%

COCA COLA HBC:57,3000 -0,17%

ΕΛΠΕ: 12,2000 +0,16%

ELVALHALCOR: 4,0800 -0,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3000 +3,48%

ΕΥΔΑΠ: 11,9200 -1,32%

EUROBANK: 4,4000 +6,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3350 +0,96%

MOTOR OIL: 48,5000 +0,96%

JUMBO: 23,7000 +2,16%

ΟΛΠ:44,1500 -0,90%

ΟΤΕ: 19,4900 -0,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,400 +5,62%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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