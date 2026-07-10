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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Οι περισσότεροι κλάδοι κινούνταν ανοδικά, με τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών να ενισχύονται κατά 2%

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Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης με τα ευρύτερα κέρδη να αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πτώση των μετοχών τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε άνοδο 0,2% στις 642,42 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας

Οι περισσότεροι κλάδοι κινούνταν ανοδικά, με τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών να ενισχύονται κατά 2%.

Οι μετοχές των εταιριών κατασκευής τσιπ κινούνταν πτωτικά, με την Siltronic και τη ⁠Soitec να υποχωρούν κατά 2% και 2,8%, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές δείκτης
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