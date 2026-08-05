Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ άνοιξαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και εν μέσω νέων διπλωματικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι (+0,16%), η Φρανκφούρτη (+0,65%), το Μιλάνο (+0,59%), η Μαδρίτη (+0,63%), όπως επίσης και το Άμστερνταμ (+0,31%) και η Στοκχόλμη (+0,60%) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Το Λονδίνο (+0,40%) κινείτο πολύ κοντά στο ενδοσυνεδριακό του επίπεδο ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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