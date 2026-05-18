Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας - Η Ελλάδα Μετά IX

Για ένατη χρονιά ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το ετήσιο συνέδριό του με τον γενικό τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 18-20 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (αιθουσα Golden).

Θεματικές ενότητες:

Κύκλος Ι: Έρευνα της Metron Analysis –«Τι προσλαμβάνει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία»

Κύκλος IΙ: Συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας

Κύκλος IΙI: Πόσο ανθεκτική είναι η ελληνική οικονομία; - Ο απολογισμός της επταετίας 2019-2026 και οι νέες προκλήσεις

Κύκλος IV: Τεχνολογικές προκλήσεις και κοινωνική συνοχή

Κύκλος V: Η αναστήλωση των θεσμών και η αποκατάσταση των λειτουργιών του κράτους

Κύκλος VΙ: Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική ατζέντα

Κύκλος VΙΙ: Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν; - Μια συζήτηση για το μέλλον

Ελεύθερη είσοδος. Για εγγραφές (προαιρετικά) συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω YouTube με αυτόματο υποτιτλισμό και μετάφραση σε πολλές γλώσσες και σε πραγματικό χρόνο μέσω της Evenly*, και μέσω Δίαυλου

* Το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών φέτος καθιστά τον δημόσιο διάλογο προσβάσιμο σε κωφούς, βαρήκοους αλλά και σε ξενόγλωσσους συμμετέχοντες, χάρη στη συνεργασία με την πλατφόρμα συμπεριληπτικής επικοινωνίας Evenly που παρέχει δυνατότητες αυτόματου υποτιτλισμού & μετάφρασης σε πολλές γλώσσες και σε πραγματικό χρόνο.

