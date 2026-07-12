Η ελληνική ιχθυοτροφία υπό βασιλική επιστασία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιχθυοτροφία στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ιστορικά ως σημαντικός οικονομικός κλάδος, με σχετική νομοθεσία που αρχίζει από το βασιλικό διάταγμα του 1853 επί Όθωνα για την εκμίσθωση ιχθυοτροφείων και ιχθυοπαγίδων.

Οι ελληνικές τσιπούρες και λαβράκια είναι γνωστές στην κεντρική Ευρώπη λόγω της ποιότητας και χαμηλής τιμής τους, καθιστώντας τις προσιτές σε ευρύτερα αγοραστικά κοινά.

Το 1954 θεσπίστηκαν μέτρα περιορισμού της υπεραλίευσης, όπως η απαγόρευση αλίευσης και πώλησης ιχθύων μικρότερων από 8 εκατοστά, προκειμένου να προστατευθεί ο γόνος και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.

Αλιείς και βασιλείς ήξεραν ανέκαθεν τη σημασία της ιχθυοτροφίας που σήμερα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό οικονομικό κλάδο. Αναδρομή με μια σειρά συναφών βασιλικών διαταγμάτων.Ιχθυοτροφεία έχουν και οι Γάλλοι, με ποιοτική μάλιστα παραγωγή. Ωστόσο οι ψαραγορές της Κεντρικής Ευρώπης είναι γεμάτες με τσιπούρες και λαβράκια ελληνικής προελεύσεως, και εύγευστα και φθηνά, προσιτά στα προτεσταντικά βαλάντια. Το ότι μάλιστα η ιχθυοτροφία θα εξελισσόταν σε προσοδοφόρο οικονομικό κλάδο το αντελήφθησαν έγκαιρα όχι μόνο οι Έλληνες ψαράδες αλλά και οι βασιλείς. Διά του λόγου το αληθές αλιεύουμε κι εμείς διάταγμα του 1853: «Όθων ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Τα ιχθυοτροφεία, θυννεία (σ.σ. παράκτιες ιχθυοπαγίδες), ιχθυοτρόφοι ποταμοί και λίμναι…θέλουν διατίθεσθαι επί δημοπρασίας …διά μονοετούς ή πολυετούς ενοικιάσεως.»



Έκτοτε η ιχθυοτροφία και γενικότερα η αλιεία καλλιεργήθηκε σιγά-σιγά και δεν υπήρξε βασιλεύς μετά τον Όθωνα που να μην μεριμνήσει κι αυτός. Το 1954, εκατό χρόνια μετά δηλαδή, είχε εμφανισθεί κιόλας το πρόβλημα της υπεραλίευσης, οπότε έπρεπε να προστατευθεί τουλάχιστον ο γόνος. «Απαγορεύεται…η αλιεία και πώλησις παντός είδους ιχθύων εχόντων μήκος μικρότερον των οκτώ εκατοστομέτρων από του άκρου του ρύγχους μέχρι της νοητής γραμμής της ενούσης τα δύο άκρα του πτερυγίου της ουράς.»

Πηγή: Deutsche Welle

Τα γρι-γρι και τα δίχτυα τουςΤα προβλήματα δεν λύνονται έτσι εύκολα, το 1963, μια δεκαετία μετά, νέο διάταγμα για την προστασία του ντόπιου ψαριού από τους μεγαλοκαρχαρίες του κέρδους: «Η διά γρι-γρι ημέρας διενεργουμένη εις αβαθή ύδατα αλιεία είναι επιτρεπτή μόνον εφ’ όσον πρόκειται περί αλιείας σμηνών μετ αναστευτικών ιχθύων (αφρόψαρα ήτοι παλαμίδα, τουνάκι, κολιοί, φρίσσα) αποτελεί δε παράβασιν εάν πρόκειται περί ενδημικών τοιούτων ήτοι λιθρίνια, μπαρμπούνια, τσιπούρες, μαρίδες.»Και λίγο μετά, το 1966, με πάσα λεπτομέρεια ο διακανονισμός για τα δίχτυα, ώστε να μην καταστρέφεται ο γόνος: «Τα υπό μηχανοτρατών χρησιμοποιούμενα δικτυωτά εργαλεία (τράτες) δέον να είναι κατασκευασμένα …εκ δικτύων ων αι διαστάσεις των οπών (μάτια) μετρούμενα από κόμβου εις κόμβον, του δικτύου όντος βεβρεγμένου, να είναι τουλάχιστον διά τα δίκτυα της ημέρας εις τον σάκκον (πετσάλι) δέκα οκτώ χιλιοστά, εις τις γούλες εικοσιπέντε χιλιοστά και εις τις πάντες πενήντα χιλιοστά.»Κακοσμία και καθαρά πανέριαΚαμιά φορά ο δρόμος από την αλίευση στη βρώση είναι μακρύς με δυσάρεστες συνέπειες για τον καταναλωτή. Και επ’ αυτού μερίμνησε η βασιλική πρόνοια, ήδη από το 1938: «Εκ των βρωσίμων μαλακίων των υπαγομένων εις την ομοταξίαν των λεπιδοβραχέων (χιλιάδες, κυδώνια, καλόγνωμες, στρείδια, μύδια), των γαστεροπόδων (πεταλίδες, κοχλίαι) και των κεφαλοπόδων (οκτάποδες, σηπίαι, τευθίδες ή καλαμαράκια), τα των δύο πρώτων ομοταξιών θα προσφέρονται εις την κατανάλωσιν μόνον ζώντα. Τα τεθνεότα, τα παρουσιάζοντα οσμήν ασυνήθη ως και τα κάκοσμα τοιαύτα κατάσχονται και καταστρέφονται.»Στην παλιά Αθήνα τέλος κυκλοφορούσαν ακόμα πλανόδιοι ψαράδες με πανέρια πουλώντας την πραμάτεια τους στις νοικοκυρές. Ακόμα και το πανέρι ήταν νομικά ρυθμισμένο, ήδη από το 1959: «Η πώλησις αλιευμάτων διά πανερίων, από των πλανοδίων ιχθυοπωλών, επιτρέπεται εφ’ όσον τα πανέρια ή τα ανάλογα σκεύη (ταύλες κλπ.) είναι επεστρωμένα δι’ αδιαβρόχου υφάσματος, τα δε αλιεύματα θα συντηρούνται διά τετριμμένου πάγου και θα καλύπτωνται διά καταλλήλου χονδρού υφάσματος.»Τα διατάγματα και οι κανονισμοί περιλαμβάνονται στο βιβλίο του ανθυποπλοιάρχου Γεωργίου Σιέττου: Αλιεία. Συλλογή νόμων, διαταγμάτων και λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί αλιείας, Πειραιεύς 1967

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