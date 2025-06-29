Οι αγορές παρακολουθούσαν με ανησυχία τον βομβαρδισμό από αμερικανικά αεροσκάφη ενός μεγάλου παραγωγού πετρελαίου της Μέσης Ανατολής. Μια αρχική άνοδος της τιμής του αργού μετατράπηκε σε απότομη πτώση, μόλις συνειδητοποίησαν ότι οι ροές πετρελαίου θα συνέχιζαν ανεπηρέαστες, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Το έτος ήταν το 1991, και η εκστρατεία βομβαρδισμού των ΗΠΑ στρεφόταν κατά του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, οι τιμές κατέρρευσαν κατά 30%.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, οι έμποροι πετρελαίου μαζεύουν τα «κομμάτια» τους από ένα 12ήμερο «τρενάκι του τρόμου» που είδε τις τιμές να ανεβοκατεβαίνουν και να πέφτουν, κατά τη διάρκεια της πιο «εκρηκτικής» περιόδου συναλλαγών πετρελαίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Για άλλη μια φορά, οι traders πέρασαν νύχτες κολλημένοι στα γραφεία τους, συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις τις πρώτες πρωινές ώρες και δούλευαν αδιάκοπα σε κυβερνητικές και στρατιωτικές διασυνδέσεις για να βρουν πληροφορίες που θα τους έδιναν ένα πλεονέκτημα στις συναλλαγές. Ακριβώς όπως το 1991, η αρχική άνοδος, μετατράπηκε γρήγορα σε πτώση, καθώς οι έμποροι επικεντρώθηκαν στο κατά πόσον το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει. Και πράγματι, αυτό συνέβη.

Το προηγούμενο δεκαπενθήμερο παρείχε τρανταχτές αποδείξεις της ψυχολογικής αλλαγής που έχει συντελεστεί σε μια αγορά που επί μακρόν στοιχειωνόταν από τις μνήμες των κατακλυσμιαίων κινήσεων των τιμών λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Για τους σημερινούς εμπόρους πετρελαίου, οι τίτλοι για τις βόμβες που πέφτουν έχουν γίνει ολοένα και περισσότερο μια ευκαιρία για πωλήσεις.

Ανθεκτικές στις ειδήσεις οι αγορές

«Οι αγορές σήμερα είναι πολύ πιο ανθεκτικές στις ειδήσεις - πηγαίνουν κατευθείαν στο ζήτημα του αν θα υπάρξει ή όχι διαταραχή της προσφοράς, με φόντο το πόση πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπάρχει», δήλωσε ο Mike Muller, πρώην επικεφαλής της Vitol Group στην Ασία και πρώην επικεφαλής των συναλλαγών αργού πετρελαίου στη Shell.

Ο Muller θυμάται, ως νεαρός trader στο γραφείο προθεσμιακών συμβολαίων πετρελαίου της Shell, να διαπραγματεύεται όλη τη νύχτα της 16ης Ιανουαρίου 1991 και να φεύγει από το γραφείο του μόνο το πρωί, όταν τα αφεντικά του τον διέταξαν να πάει σπίτι του. Η Shell είχε αποφασίσει να πουλήσει σε κάθε ράλι, και ο Muller πούλησε το ένα φορτίο μετά το άλλο καθώς η αγορά ανέβαινε και μετά κατέρρεε.

Τα Στενά του Ορμούζ

Οι σημερινοί έμποροι, όπως και εκείνοι του 1991, πέρασαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες «παλεύοντας» με την προοπτική μιας διαταραχής του εφοδιασμού που συμβαίνει μόνο μια φορά σε μια γενιά: μια διακοπή στο σημείο διέλευσης τωνΣτενών του Ορμούζ, από το οποίο μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι συναλλασσόμενοι σε ορισμένα γραφεία στη Γενεύη και το Λονδίνο εργάζονταν σε βάρδιες για να εξασφαλίσουν 24ωρη κάλυψη - αν και στην πραγματικότητα πολλοί έμειναν ξύπνιοι ούτως ή άλλως, σαρώνοντας τις ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συμμετέχοντας σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης στις 3 τα ξημερώματα, καθώς οι φήμες «έτρεχαν».

Με υψηλότερους ρυθμούς οι ροές πετρελαίου

Καθώς οι έμποροι προσπαθούσαν να καταλάβουν αν αυτή τη φορά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, επικεντρώθηκαν σε δορυφορικές εικόνες πάνω από το Ιράν και το Ορμούζ, όπου όχι μόνο δεν υπήρχε καμία διαταραχή, αλλά αν μη τι άλλο οι ροές πετρελαίου φαίνονταν υψηλότερες. Στα ανοικτά των ακτών του Ιράν κάθε μέρα, μια σταθερή ροή δεξαμενόπλοιων παραλάμβανε τα βαρέλια και έπλεε στον ωκεανό. Ενώ τα άδεια πλοία της Τεχεράνης είχαν διασκορπιστεί - πιθανότατα για λόγους ασφαλείας - το πετρέλαιο του Ιράν έρεε με ρυθμό περίπου 40% υψηλότερο από τον μέσο όρο του υπόλοιπου έτους.

Με «οδηγό» τα λεγόμενα Τραμπ

Παρόλα αυτά, ενώ οι έμποροι σήμερα έχουν στη διάθεσή τους ένα τεράστιο όγκο ψηφιακών πληροφοριών, από δορυφορικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο μέχρι δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο «αναφορές πλήθους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι από τους κορυφαίους εμπόρους φυσικού πετρελαίου παγκοσμίως τόνισαν πώς πέρασαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες κυνηγώντας πληροφορίες με τον πιο παλιομοδίτικο τρόπο: αξιοποιώντας συνδέσεις στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και αλλού για να αντιληφθούν την κατεύθυνση του πολέμου και την ικανότητα του Ιράν να ανταποκριθεί.

Αυτή η διορατικότητα βοήθησε να αυξήσει τη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν στη μάχη και ότι το Ιράν δεν θα κλείσει το Ορμούζ, είπαν.

Ένα ανώτερο στέλεχος δήλωσε ότι είπε στο προσωπικό να παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως οδηγό για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Στις 16 Ιουνίου, ο πρόεδρος δημοσίευσε στον ιστότοπό του Truth Social: «ΤΟ ΙΡΆΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΌΠΛΟ».

Τα δικαιώματα προαίρεσης «εκτοξεύτηκαν»

Καθώς ο γρήγορος ρυθμός των πρωτοσέλιδων τίτλων σήμαινε ότι η διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων αργού έγινε ξαφνικά πολύ πιο επικίνδυνη, τα χρήματα εισέρρευσαν στο χώρο των δικαιωμάτων προαίρεσης, όπου οι έμποροι μπορούν να συνάψουν ασφάλεια έναντι μιας ανόδου με φθηνότερο κόστος από ό,τι η διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων.

Εκεί, οι αγορές κινούνταν τόσο γρήγορα, που οι έμποροι και οι μεσίτες έπρεπε συνεχώς να αναπροσαρμόζουν τις τιμές των συμφωνιών ή να διακινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους, καθώς κάθε νέος τίτλος που σηματοδοτούσε κλιμάκωση ωθούσε τη μεταβλητότητα και το κόστος αγοράς αυτής της ασφάλισης υψηλότερα, ανέφεραν άνθρωποι που εμπλέκονται στην αγορά. Ο όγκος ρεκόρ των δικαιωμάτων προαίρεσης άλλαξε χέρια και το συνολικό ποσό που διακινήθηκε μέσα σε μόλις επτά εργάσιμες ημέρες ήταν το αντίστοιχο που συνήθως παρατηρείται μέσα σε αρκετούς μήνες.

«Σε περιόδους γεωπολιτικού κινδύνου οι έμποροι μετακινούνται προς την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης και όχι προς την αγορά προθεσμιακών συμβολαίων», δήλωσε ο Nicky Ferguson, επικεφαλής της αναλυτικής υπηρεσίας της Energy Aspects Ltd. «Δεν είδαμε μεγάλη αλλαγή στις θέσεις των hedge funds στα futures τον τελευταίο μήνα, αλλά η ανοδική τους έκθεση στα δικαιώματα προαίρεσης εκτοξεύτηκε», τόνισε.

Είναι ενδεικτικό ωστόσο ότι οι έμποροι δεν τοποθετούσαν στοιχήματα σε αστρονομική άνοδο των τιμών με τον ίδιο ρυθμό που έκαναν σε προηγούμενα ράλι. Ακόμα και όταν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οξύνθηκαν μετά τις επιθέσεις τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και ορισμένα συμβόλαια είχαν λήξει, υπήρχαν ακόμα περίπου 130.000 εκκρεμή συμβόλαια αγοράς Brent 100 δολαρίων για τους επόμενους έξι μήνες διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή, τα στοιχήματα είναι περίπου το 60% του μεγέθους που ήταν τότε.

Απειλή για το ντίζελ

Ενώ όλα τα «γρανάζια» της πετρελαϊκής αγοράς ξαφνικά στριφογύριζαν, οι ροές ντίζελ ήταν μεταξύ εκείνων που απειλούνταν περισσότερο από τυχόν διαταραχές στο Ορμούζ. Οι τιμές εκτινάχθηκαν από τα 85 στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι έμποροι που στοιχημάτιζαν στην επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης αναγκάστηκαν να καλύψουν τις θέσεις τους, δήλωσαν άνθρωποι που ασχολούνται με την αγορά.

Εν τω μεταξύ, στα γραφεία διαπραγμάτευσης πετρελαίου της Σιγκαπούρης, όπου τα βαρέλια από τη Μέση Ανατολή αγοράζονται και πωλούνται για τα διυλιστήρια στην Ασία, προέκυψε μια αλλόκοτη ησυχία. Εκεί, η διαπραγμάτευση των φορτίων spot ουσιαστικά σταμάτησε σε μια περίοδο που κανονικά θα ήταν η πιο πολυσύχναστη του μήνα, καθώς οι έμποροι περίμεναν να δουν τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.

Tο «δράμα» του Σαββατοκύριακου

Τα δύο Σαββατοκύριακα του πολέμου δημιούργησαν στιγμές δράματος στις αγορές και οι traders έπρεπε να πάρουν δύσκολες αποφάσεις ενόψει του ανοίγματος της Δευτέρας. Όταν οι αγορές άνοιξαν ξανά στις 16 Ιουνίου, οι τιμές αυξήθηκαν για λίγο πριν υποχωρήσουν, καθώς οι έμποροι επικεντρώθηκαν στις αδιάκοπες ροές πετρελαίου.

Μια εβδομάδα αργότερα, το διακύβευμα ήταν ακόμη υψηλότερο μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου του πολέμου. Ωστόσο, η παραγωγή και το εμπόριο πετρελαίου παρέμειναν ανεπηρέαστες.

Οι έμποροι προσπαθούσαν να αναλύσουν αν θα μπορούσαν να προβλέψουν με ακρίβεια τις συναλλαγές της Δευτέρας. Άλλοι είπαν με αυτοπεποίθηση στους πελάτες τους ότι οι τιμές επρόκειτο να πέσουν, ενώ κάποιοι περιέγραψαν πώς πέρασαν την Κυριακή προετοιμάζοντας την πώληση στο άνοιγμα, αλλά έχασαν την πεποίθησή τους καθώς το Ιράν ορκίστηκε εκδίκηση. Οι τιμές αυξήθηκαν με την έναρξη των συναλλαγών.

Ωστόσο, η αγορά δεν άργησε να ακολουθήσει το σύνθημα του Muller από το 1991: «Πώληση, πώληση, πώληση».

Η υποτονική απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές βόμβες έστειλε τις τιμές στα «τάρταρα», και μέχρι το άνοιγμα του αργού το πρωί της Τρίτης, το πετρέλαιο διαπραγματευόταν 10 δολάρια κάτω από το επίπεδο που είχε αγγίξει όταν άρχισαν οι συναλλαγές μια μέρα νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

