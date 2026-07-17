Οι «μίνι» θέσεις εργασίας στο στόχαστρο του Μερτς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ευρεία συμμαχία επιχειρηματικών ενώσεων στη Γερμανία προειδοποιεί την κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της κατάργησης ή της αύξησης του κόστους των «mini-jobs», που απασχολούν εκατομμύρια εργαζόμενους.

Οι ενώσεις ζητούν διατήρηση των θέσεων «mini-jobs» με περιορισμένες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές στην τρέχουσα μορφή τους, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης ζημίας στην ανταγωνιστικότητα.

Η ανοιχτή επιστολή απευθύνεται στις υπουργούς Εργασίας και Υγείας, Μπέρμπελ Μπας (SPD) και Νίνα Βάρκεν (CDU), από φορείς όπως η Γερμανική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου και ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ξενοδοχείων και Εστιατορίων.

Εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σε «μίνι» θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Αυτό το εργασιακό μοντέλο απειλείται. Φορείς προειδοποιούν για «μη αναστρέψιμη ζημία στην ανταγωνιστικότητα».Μια ευρεία συμμαχία επιχειρηματικών ενώσεων προειδοποιεί αυστηρά τη γερμανική κυβέρνηση κατά της ουσιαστικής κατάργησης ή της σημαντικής αύξησης του κόστους των λεγόμενων «mini-jobs», δηλαδή θέσεων εργασίας με περιορισμένες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές στο πλαίσιο ευρύτατων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.



Σε ανοιχτή επιστολή προς την υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και την υπουργό Υγείας Νίνα Βάρκεν (CDU), η Γερμανική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου, ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, η Συνομοσπονδία Γερμανικών Ενώσεων Εργοδοτών Γεωργίας και Δασοκομίας και άλλες ενώσεις του κλάδου ζητούν τη διατήρηση των «mini-jobs» στην τρέχουσα μορφή τους.

Πηγή: Deutsche Welle

Πλήγμα για εργαζόμενους και επιχειρήσειςΟι ενώσεις επικρίνουν ιδιαίτερα τις συστάσεις της Επιτροπής Συντάξεων για την κατάργηση του ειδικού φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος των «mini-jobs». Επιπλέον, αντιτίθενται στις προγραμματισμένες αυξήσεις στις εισφορές των εργοδοτών λόγω μεταρρυθμίσεων στην ασφάλιση υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και στην προτεινόμενη αύξηση του ενιαίου φόρου αυτών των θέσεων εργασίας από 2 σε 5%.Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η κατάργηση ή η αύξηση του κόστους θα επηρεάσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιλέξει συνειδητά αυτές τις θέσεις εργασίας επειδή είναι συμβατές με τις σπουδές, την οικογένεια, τη φροντίδα ή μια κύρια εργασία.Εάν καταργηθούν τα φορολογικά πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κοινωνικής ασφάλισης, πολλοί εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδεχτούν σημαντικές απώλειες εισοδήματος ή να εργαστούν πολύ περισσότερες ώρες για να κερδίσουν το προηγούμενο εισόδημά τους.Ενώσεις: «Μη αναστρέψιμη ζημία»Οι ενώσεις υποστηρίζουν ότι οι «mini-jobs» είναι απαραίτητες για τις εταιρείες, παρά τις κατ' αποκοπή εισφορές που ήδη βαρύνουν αποκλειστικά τους εργοδότες. Χρησιμεύουν για την αντιστάθμιση των ελλείψεων προσωπικού και για τη διασφάλιση τoυ ωραρίου λειτουργίας και της προσφοράς, για παράδειγμα, στο λιανικό εμπόριο και τη φιλοξενία.Οι ενώσεις απευθύνουν έκκληση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τις διατηρήσει και να μην αυξήσει περαιτέρω το κόστος τους. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούν για «μη αναστρέψιμη ζημία στην ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας».Η κατάργηση των «μίνι» θέσεων με εισόδημα έως 603 ευρώ τον μήνα συγκαταλέγεται στις μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η συγκυβέρνηση. Η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί συνιστά την ένταξη των «mini-jobs» στο σύστημα συνταξιοδοτικής ασφάλισης και την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος και του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης που τις διέπει. Εξαιρέσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο για μαθητές.Πηγή: ZDFheute

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