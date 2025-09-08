Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ο γιος του Πύρρου Δήμα και της αείμνηστης Αναστασίας Σδούγκο, Βίκτωρ Δήμας, παντρεύτηκε την Karin Nagano, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ποια είναι όμως η σύζυγος του Βίκτωρα Δήμα;

Η Karin Nagano είναι διεθνούς φήμης Αμερικανίδα πιανίστρια με καταγωγή από την Ιαπωνία

Η Karin ξεκίνησε το πιάνο σε ηλικία 3 ετών και έχει μελετήσει με κορυφαίους δασκάλους, ενώ ήταν κόρη του διεθνούς φήμης μαέστρου Kent Nagano και της πιανίστριας Mari Kodama. Έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 2007 με το Κοντσέρτο για Πιάνο Κ.246 του Μότσαρτ και έχει κερδίσει πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Αν και η μουσική είναι το κύριο πάθος της, η Karin σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Yale University, αποφοιτώντας το 2020. Εκτός από την πιάνο, ασχολείται με το θέατρο, τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή έργων και τη σκηνοθεσία ταινιών.

Μάλιστα, η μητέρα της νύφης Μari Kodama ανέβασε κάποιες φωτογραφίες του ζευγαριού στις 6 Φεβρουαρίου 2024 όταν το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και έγραψε: «'Ένα από τα πιο χαρούμενα events του 2024 ήταν ο αρραβώνας της κόρης μου Karin και του Viktor Dimas. Εύχομαι το ζευγάρι να ζήσει χαρούμενες περιπέτειες μετά τον αρραβώνα τους».

Για τον γάμο του ζευγαριού, πολλοί συγγενείς της Karin ταξίδεψαν από την Ιαπωνία για να βρεθούν στο Λιτόχωρο Πιερίας και να γιορτάσουν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Με παραδοσιακές ενδυμασίες που προσέδιδαν χρώμα και αυθεντικότητα στην τελετή, όλοι συμμετείχαν με χαρά και ενθουσιασμό στους εορτασμούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη πολιτιστική πολυμορφία και γιορτινή διάθεση.

Δείτε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους:

Πηγή: skai.gr

